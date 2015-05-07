كامل الوزير: نقل كافة المرافق لشرق قناة السويس الجديدة

قال اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مهندسى الهيئة أنهوا نقل 100% من مرافق الكهرباء والغاز ومياه الشرب أسفل قناة السويس الجديدة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى بموقع الحفر شرقى مدينة الإسماعيلية، أن مشروع سحارة نقل مياه ترعة سيناء مازال العمل جاريا به، ومن المتوقع الانتهاء منه فى منتصف يونيو المقبل.

>وقال الوزير، إن أعمال السحارة أنهت 53% من الأعمال حتى الآن.