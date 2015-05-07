السيسى يستقبل الإثيوبيين العائدين من ليبيا بعد نجاح مصر فى تحريرهم

فتحت صالة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدولى ابوابها استعدادا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى ووصل موكب الرئيس الى مطار القاهرة وتوجه الى داخل صالة الرئاسة، لاستقبال الإثيوبين العائدين من ليبيا بعد بنجاح مصر فى تحريرهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وانتظمت الخدمات الامنية فى محيط صالة رئاسة الجمهورية وتسلمت قوات الامن مسئولية تامين محيط الصالة الرئاسية وسط انتشار حول محيط الصالة وبمهبط بالمطار وحتى الطريق المؤدى الى رئاسة الجمهورية.
وانتظمت الخدمات الامنية فى محيط صالة رئاسة الجمهورية وتسلمت قوات الامن مسئولية تامين محيط الصالة الرئاسية وسط انتشار حول محيط الصالة وبمهبط بالمطار وحتى الطريق المؤدى الى رئاسة الجمهورية.
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