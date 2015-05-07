"تعليم المنيا" يحقق فى تسريب امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائى بمغاغة

قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إننا فوجئنا أمس ببلاغات عن ظهور ورقة امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائى للتعليم المجتعى للفصل الواحد بإدارة مغاغة التعليمية والخاص بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية موجود على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف على الفور قمنا بتشكيل لجنة وبعد التأكد من مطابقة الامتحان المسرب قمنا بالاستعانة بالامتحان الاحتياطى ووضعه فى مظاريف وتسليمه للمدارس قبل الصباح.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإحالة الموضوع للتحقيق فى الشئون القانونية، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مسئول مقصر أو يحاول تشويه صورة العملية التعليمية، وقال عبد الحميد إن الامتحانات فى التعليم العام تسير بشكل طبيعى ولم أتلقى أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.