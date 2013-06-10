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"التيار الشعبي" يشكل لجنة تسيير أعمال لـ30 يونيو بعضوية "صباحي" و"قنديل" و"مرقص"

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"التيار الشعبي" يشكل لجنة تسيير أعمال لـ30 يونيو بعضوية "صباحي" و"قنديل" و"مرقص" "التيار الشعبي" يشكل لجنة تسيير أعمال لـ30 يونيو بعضوية "صباحي" و"قنديل" و"مرقص"
"عزازي": سنقدم كافة أشكال الدعم السياسي لـ"تمرد".. وسنوثق استماراتها بالكمبيوتر

كتب : خالد عبدالرسول منذ 13 دقيقة

قرر مجلس أمناء التيار الشعبي، تشكيل لجنة تسيير أعمال لإدارة يوم 30 يونيو وما بعده فضلا عن التجهيز له، على أن تعمل بالتنسيق مع بقية القوى السياسية الأخرى المشاركة في هذا اليوم.

وكشف حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، لـ"الوطن"، عن أن عضوية هذه اللجنة تشمل حمدين صباحي مؤسس التيار، وبقية قيادات وأعضاء مجلس الأمناء وهم خالد يوسف وعبدالحليم قنديل وماجدة غنيم وسمير مرقص وحسين عبدالغني وعمرو حلمي وأحمد كامل البحيري.

وأشار مؤنس، بعد اجتماع مجلس الأمناء الذي استمر قرابة 3 ساعات أمس الأول بمركز إعداد القادة بالعجوزة، إلى أنه تقرر بشكل مبدئي أن تكون الفعاليات الاحتجاجية السلمية ممتدة لعدة أيام، وأن يكون هناك اعتصام متماسك خلالها، مع التأكيد على سلمية اليوم وما قبله.

وأكد عزازي علي عزازي، القيادي بالتيار الشعبي وعضو مجلس الأمناء، أنهم سيساندوا حركة "تمرد" ويقدموا كافة أشكال الدعم السياسي لها، وأنهم سيوثقون استماراتها المطالبة بسحب الثقة من الرئيس مرسي من خلال الكمبيوتر.

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