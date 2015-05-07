أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تقارير سرية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

Google+ Print
عرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الأحراز فى الجلسة الـ20 فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

شاهدت المحكمة مجلدا بعنوان جيش، احتوى على خريطة ونماذج ومعلومات حربية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وعتادها وأفرادها، وأن جميع المعلومات ماسة بالشئون العسكرية والاستراتيجية، بقيادة القوات المسلحة تحمل درجة سرى للغاية.

ملف آخر بعنوان حرية وعدالة احتوى على عدد من المجلدات والصور عن زيارة الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة لبرلين، من 6 إلى 9 نوفمبر 2012، والتقرير فى مجمله يحمل معلومات عن تلك الزيارة واللقائات التى أجراها مع المسئولين بالدولة على مختلف المستويات، وقائمة بأسماء المشاركين فى بعض المؤسسات، ومذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بشأن أزمة كونراد ومذكرة السفارة الألمانية بشـأن أحد المواطنين الألمان المحتجزين فى على ذمة إحدى القضايا، ومعلومات عن العلاقات السياسية بين مصر وإحدى الدول الاجنبية.

وحوت تقارير أخرى حملتها الصور مثل برنامج الإصلاح الاقتصادى والنقدى والمالى وإعداد اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة فى نوفمبر 2012.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>- دعوة للتظاهر أمام مكتب النائب العام ضمن أحراز "التخابر مع قطر"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية