تقارير سرية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

عرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الأحراز فى الجلسة الـ20 فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

شاهدت المحكمة مجلدا بعنوان جيش، احتوى على خريطة ونماذج ومعلومات حربية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وعتادها وأفرادها، وأن جميع المعلومات ماسة بالشئون العسكرية والاستراتيجية، بقيادة القوات المسلحة تحمل درجة سرى للغاية.

ملف آخر بعنوان حرية وعدالة احتوى على عدد من المجلدات والصور عن زيارة الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة لبرلين، من 6 إلى 9 نوفمبر 2012، والتقرير فى مجمله يحمل معلومات عن تلك الزيارة واللقائات التى أجراها مع المسئولين بالدولة على مختلف المستويات، وقائمة بأسماء المشاركين فى بعض المؤسسات، ومذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بشأن أزمة كونراد ومذكرة السفارة الألمانية بشـأن أحد المواطنين الألمان المحتجزين فى مصر على ذمة إحدى القضايا، ومعلومات عن العلاقات السياسية بين مصر وإحدى الدول الاجنبية.

وحوت تقارير أخرى حملتها الصور مثل برنامج الإصلاح الاقتصادى والنقدى والمالى وإعداد اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة فى نوفمبر 2012.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

- دعوة للتظاهر أمام مكتب النائب العام ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

>