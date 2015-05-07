ليلة_الابطال - كيف تفاعل نجوم الكرة مع سحر ميسي أمام بايرن

واصل ليونيل ميسي لاعب برشلونة إبهاره العالم يوم الأربعاء بعد أدائه المتميز أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي قد سجل هدفين من وصنع آخر في انتصار البلوجرانا العريض على حساب بايرن ميونيخ في ملعب الكامب نو، ليضع الفريق الكتالوني قدما في نهائي برلين.

ولكن إبهار ميسي لم يكن لمتابعي كرة القدم حول العالم فقط، بل أن اللاعبين الحاليين والقدامى عجزوا عن التعبير عن وصف ما قدمه الساحر الأرجنتيني أمام الفريق البافاري، لكنهم اتفقوا أنه لاعب من كوكب آخر.

فكيف تفاعل نجوم الكرة مع أداء ميسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

باتريك كلويفرت لاعب برشلونة السابق "ميسي لاعب من كوكب آخر، حتى إذا كنت تشجع فريق غير برشلونة، يجب أن تعترف بذلك الأمر".

جوي بارتون لاعب خط وسط كوينز بارك رينجرز "في زمن آخر رونالدو سيكون الأفضل في جيله، لكن في زمن ميسي أي لاعب آخر سيكون رقم 2 خلفه حتى لو كان مارادونا، كرويف، أو بيليه".

تشارلي أوستن مهاجم كوينز بارك رينجرز "بالتأكيد سيكون هناك كلمة أخرى لوصف ميسي أكثر من لاعب محترف، لأنه يتواجد على كوكب آخر بعيدا عن بقيتنا".

جاري لينيكر لاعب إنجلترا السابق "إنه أمر مبهج أن نشاهد ميسي، الأعظم".

ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس "يا إلهي، ميسي".

فرانكو باريزي لاعب ميلان السابق "ميسي ظاهرة".

روس باركلي لاعب إيفرتون "هو لاعب من كوكب آخر".

أليكس سكوت مدافعة المنتخب الإنجليزي تعليقا على الهدف الثاني "لا هو لم يقم بذلك الأمر، ماذا رأت عيني الآن، رائع".

ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي "يا إلهي، ميسي".

جون هارستون لاعب ويلز السابق "أنا أشاهد رجلا يلعب كرة القدم يخطف الأنفاس، على أي كوكب يتواجد ميسي"؟