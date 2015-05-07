بيكنباور: جوتزه يتصرف كالأطفال

شن فرانز بيكنباور الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ هجوما لاذعا ضد ماريو جوتزه لاعب الفريق البافاري بعد الهزيمة التي تلقاها على يد برشلونة.

وكان بايرن قد سقط بثلاثية دون رد أمام برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحتاج لمعجزة في لقاء العودة في أليانز آرينا.

وتحدث بيكنباور عن جوتزه لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية قائلا:"هو يتصرف كالأطفال، فهو لا يقاتل على الكرة عندما يفقدها بل يظل ثابتا في مكانه".

وواصل"هذا تصرف اللاعبين الصغار، وهذا الأمر لا يناسب فريق مثل بايرن، عليه أن ينضج".

وتابع"جوتزه أظهر لنا إمكانياته الحقيقية في بروسيا دورتموند، عليه أن يعود لتقديم نفس الأداء مرة أخرى معنا".

يذكر أن جوتزه منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ في صيف عام 2013 وهو لا يعد من الركائز الأساسية للفريق إذ أنه يشارك في أغلب الأوقات كبديل.