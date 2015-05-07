فض تجمهر سائقى السرفيس بمنطقة الإسعاف وعودة الحياة لطبيعتها

نجحت المفاوضات التى أجريت بين سائقى السرفيس المحتجين بشارع الجلاء بمنطقة الإسعاف بالقاهرة وقيادات من شرطة النقل، حيث استطاعت قيادات الشرطة بإقناع السائقين بفض تجمهرهم وتحميل الركاب.>كما عادت الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة بعد قبول السائقين قرار قيادات الشرطة والسماح لهم مؤقتاً بتحميل ركاب من موقف الجلاء العشوائى، لحين إصدار لوحات إرشادية من محافظة القاهرة، لتدل الركاب على مكان الموقف الجديد بالترجمان .>وقاد المفاوضات مع السائقين كل من اللواء أحمد سالم مساعد فرقة عابدين، والمقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم الأزبكية والمقدم يحيى زكريا .>وكان سائقو عربات السرفيس قد رفضوا تنفيذ قرار شرطة النقل بالانتقال من منطقة الإسعاف إلى موقف الترجمان، وأعلن عدد منهم العصيان بمنطقة الإسعاف وسط تواجد شرطى كثيف.

- بالفيديو.. سائقو السرفيس بالإسعاف يحتجون على قرار نقلهم لـ"الترجمان"

- سائقو السرفيس يعودون مجددا إلى الإسعاف وازدحام مرورى بشارع الجلاء