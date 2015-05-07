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مكالمة واتس آب تكشف تسريب امتحان اللغة الفرنسية بمدرسة فندقية بكفر الشيخ

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مكالمة واتس آب تكشف تسريب امتحان اللغة الفرنسية بمدرسة فندقية بكفر الشيخ مكالمة واتس آب تكشف تسريب امتحان اللغة الفرنسية بمدرسة فندقية بكفر الشيخ
قرر على فايق جميل مدير عام إدارة كفر الشيخ التعليمية، تحويل المسئول عن تسريب مادة اللغة الفرنسية للصف الأول الثانوى بالمدرسة الفندقية، وتم تبديل أسئلة الامتحان وتصوير الامتحان الاحتياطى وتوزيعه على الطلاب قبل بداية الوقت الأصلى للامتحان الساعة التاسعة صباحا.

وكان مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية تلقى تسجيلا هاتفيا على الواتس آب فجر اليوم، أكد فيه مرسله أن هناك تسريبا لامتحان اللغة الفرنسية الصف الأول الثانوى، وتم تحديد ما ستضمنه بعض الأسئلة بصوت أحد المعلمين للطلاب، وفى تمام الساعة السابعة والنصف شكل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية لجنة برئاسته وعضوية كل من محمود أحمد العطافى موجه عام اللغة الفرنسية بالمديرية ووفاء محمود موجه أول اللغة الفرنسية وعلاء الدين رشيد بشته مدير إدارة المدرسة الفندقية وبالتوجه لحجرة الكنترول، كان أعضاء الكنترول يضعون أسئلة الامتحان فى ملفات الأسئلة وبسماع التسجيل الصوتى من قبل الموجه العام ومقارنتها بالأسئلة تبين أن الأسئلة تم تسريبها خلال درس خصوصى لبعض الطلاب، وتم تصوير الامتحان الاحتياطى 240 نسخة الساعة الثامنة و45 دقيقة وتم توزيعها على الطلاب قبل بدء الامتحان.

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مصر 365