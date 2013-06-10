نواب بالشورى: "قنديل" فشل في إدارة أزمة "سد النهضة" رغم أنها من اختصاصه

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 9 دقائق

توالت ردود الأفعال عقب مغادرة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، جلسة الشورى اليوم، التي تم تخصيصحا لمناقشة أزمة بناء سد النهضة وأثر ذلك على حصة مصر من مياه النيل، حيث انسحب عدد كبير من نواب التيار المدني بمجلس الشورى من الجلسة.

وقالت النائبة المعينة نادية هنري لـ"الوطن": "إحنا مش صُم وبُكم عشان نتعامل بهذا الشكل السيء من الدكتور قنديل"، لافتة إلى أنه كان يتعين على رئيس الوزراء أن يستمع إلى آراء النواب، خاصة أن سد النهضة قضية استراتيجية قومية تحتاج إلى تكاتف كل القوى. وتساءلت: "كيف يطالبنا بإعلاء المصلحة الوطنية والتكاتف، ثم نُفاجأ بموقفه الغريب؟".

وأشار النائب الوفدي صلاح الصايغ إلى أن ما حدث "مهزلة بكل المقاييس ولا يمكن قبوله"، لافتا إلى أن نواب التيار المدني انسحبوا تباعا دون اتفاق، بعد أن أحسوا أنه "تم الضحك عليهم" من "حكومة لا تعرف كيفية التعامل مع ملف إدارة الأزمات، ورئيس وزراء لا يعرف كيف يدير أزمة هي في الأصل من اختصاصه، باعتباره وزيرا سابقا للري".