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سائقو السرفيس يعودون مجددا إلى الإسعاف وازدحام مرورى بشارع الجلاء

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عاد منذ قليل، سائقو السرفيس إلى شارع الجلاء من جديد، بعد أن تم إخلاؤه من قبل إدارة المرور صباح اليوم الخميس.

وتمركز عدد من سيارات السيرفيس لنقل المواطنين فى غياب تام لأفراد الشرطة.

ومن جانبه، شهد ميدان الإسعاف بمنطقة وسط البلد وتحديدا بشارع الجلاء ازدحاما مروريا كثيفا أمام حركة السيارات المتجهة إلى ميدان التحرير.
>اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>- بالفيديو.. سائقو السرفيس بالإسعاف يحتجون على قرار نقلهم لـ"الترجمان"
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مصر 365

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