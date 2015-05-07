أمن السويس يشن حملة موسعة لإزالة التعديات على أرض الدولة بحى فيصل

شنت مديرية أمن السويس صباح اليوم الخميس، حملة أمنية موسعة بحى فيصل، لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية.

قال اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس لـ"اليوم السابع"، إن الحملة تستهدف تجفيف منابع الإرهاب وضبط كل المطلوبين فى قضايا جنائية أو سياسية وإزالة الإشغالات وتطبيق القانون.

وأضاف مدير الأمن أن هناك حملات أمنية سوف تخرج يوميا بجميع الأحياء، لضبط كل المخالفات وكل من يحاول التعدى على أراضى الدولة وترويع المواطنين.



>

جانب من الحملة



>

إزالة أحد المبانى المخالفة



>

رفع المخلفات



>

هدم أحد المبانى



>

هدم أحد الأكشاك المخالفة