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إطلالات رجالية لافتة في حفل Met Gala 2015

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إطلالات رجالية لافتة في حفل Met Gala 2015 إطلالات رجالية لافتة في حفل Met Gala 2015

الخميس 07-05-2015 08:59

إطلالات رجالية لافتة في حفل Met Gala 2015

اجتمع أشهر مصممي الأزياء مع أكبر نجوم السينما والموسيقى ليلة الاثنين في حفل Met Gala 2015، ومع الإطلالات الرائعة التي ظهرت بها النجمات على السجادة الحمراء كان للنجوم حضور لافت ببدلات جذابة وإطلالات غير اعتيادية، وفي الموضوع التالي نستعرض أجمل الإطلالات الرجالية في الحفل:

اعتمد بعض النجوم إطلالات كلاسيكية بالبدلة السوداء كالنجم Robert Pattinson و Jay Z، بينما تجرأ البعض الآخر على ارتداء البدلة الملونة، حيث اختار سائق الفورميلا ون الشهير Lewis Hamilton بدلة باللون الأزرق، واختار المغني Miguel بدلة حمراء مطابقة للون السجاد الأحمر.

من ناحية أخرى، اتخذ بعض النجوم قرارات خطرة فظهروا بإطلالات جريئة ولافتة، ومنهم: Justin Bieber الذي اختار جاكيتاً مزيناً بتطريزات ذهبية تأخذ شكل التنانين، كما اختار Adrien Brody بدلة رائعة بتطريزات أخاذة، وارتدى Usher بدلة أنيقة بتصميم فريد مع عصا مميزة.

وقد حضر هذا الحفل أكبر المصممين في مجال الموضة والأزياء، منهم: المصمم Valentino، بالإضافة للمصممين Tom Ford وMarc Jacobs بإطلالات كلاسيكية رائعة، والمصمم Giambattista Vally الذي ظهر بإطلالة مثالية ببدلة أنيقة، أما Jeremy Scott فقد اختار أن يحاكي إطلالة نجمته Katty Perry فارتدى بدلة ملونة برسومات مجنونة.

شاهدي معنا الإطلالات الرجالية اللافتة في هذا الحفل، ولا تنسي أن تطلعي على أجمل إطلالات النجمات هنا.

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سيدتي