تجديد حبس عاطل 15 يوما لسرقته مقاول بالإكراه فى مصر القديمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما؛ لاتهامه بسرقة مقاول بالإكراه من أمام معهد الأورام بمصر القديمة.

كان تلقى قسم شرطة مصر القديمة، إخطارا من أحد المقاولين يفيد بتعرضه لحادث سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وبرفقته زوجته وحصول المتهمين على المبالغ المالية التى كانت بحوزته وقت ركن السيارة على جانب الطريق، على الفور انتقلت قوة أمنية لمعاينة الواقعة، والتى أظهرت وجود آثار لدماء أحد المتهمين على الأرض بعد أن تلقى طلقة نارية من المقاول وهروب الآخر وبتكثيف أجهزة البحث تمكنت من ضبطه.

وأوضحت التحقيقات أن المقاول ذهب مع زوجته لزيارة والدته بمعهد الأورام بسيارتهما الخاصة، وعندما توقف بسيارته على جانب الطريق لاحظ مراقبة شخصين له مستقلين دراجة بخارية، وراءهما دراجة بخارية، وعند قيامه بإخراج أموال من السيارة وإعطائها لزوجته لشراء بعض المستلزمات الخاصة، فوجئ بأحدهما يضع مطواة على رقبته ويغلق باب السيارة والآخر نزع الحقيبة الخاصة بزوجته، وفر هاربا، وعلى الفور قام المقاول بإخراج سلاحه المرخص وأطلق أعيرة نارية على المتهمين، سقطا على إثرها من فوق الدراجة البخارية فأصيب أحدهما ولقى مصرعه، والآخر ألقى بنفسه فى النيل، وأمرت النيابة بدفن الجثة، وإخلاء سبيل المقاول بضمان محل إقامته.