أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عاطل 15 يوما لسرقته مقاول بالإكراه فى مصر القديمة

Google+ Print
تجديد حبس عاطل 15 يوما لسرقته مقاول بالإكراه فى مصر القديمة تجديد حبس عاطل 15 يوما لسرقته مقاول بالإكراه فى مصر القديمة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما؛ لاتهامه بسرقة مقاول بالإكراه من أمام معهد الأورام بمصر القديمة.

كان تلقى قسم شرطة القديمة، إخطارا من أحد المقاولين يفيد بتعرضه لحادث سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وبرفقته زوجته وحصول المتهمين على المبالغ المالية التى كانت بحوزته وقت ركن السيارة على جانب الطريق، على الفور انتقلت قوة أمنية لمعاينة الواقعة، والتى أظهرت وجود آثار لدماء أحد المتهمين على الأرض بعد أن تلقى طلقة نارية من المقاول وهروب الآخر وبتكثيف أجهزة البحث تمكنت من ضبطه.

وأوضحت التحقيقات أن المقاول ذهب مع زوجته لزيارة والدته بمعهد الأورام بسيارتهما الخاصة، وعندما توقف بسيارته على جانب الطريق لاحظ مراقبة شخصين له مستقلين دراجة بخارية، وراءهما دراجة بخارية، وعند قيامه بإخراج أموال من السيارة وإعطائها لزوجته لشراء بعض المستلزمات الخاصة، فوجئ بأحدهما يضع مطواة على رقبته ويغلق باب السيارة والآخر نزع الحقيبة الخاصة بزوجته، وفر هاربا، وعلى الفور قام المقاول بإخراج سلاحه المرخص وأطلق أعيرة نارية على المتهمين، سقطا على إثرها من فوق الدراجة البخارية فأصيب أحدهما ولقى مصرعه، والآخر ألقى بنفسه فى النيل، وأمرت النيابة بدفن الجثة، وإخلاء سبيل المقاول بضمان محل إقامته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية