داعش يفتتح اول معهد للدراسة الاسلامية فى الموصل بالعراق

ذكر سكان محليون اليوم الخميس أن تنظيم داعش افتتح اول معهد اسلامي يختص بتعليم مناهج التنظيم بحضور كبار قادة داعش في الموصل / 400 كم شمال بغداد/.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن داعش افتتح المعهد في منطقة الزراعي بالقرب من كلية الامام الاعظم السابقة بعد ان جرى تفجيرها وتم تشييد المعهد هناك وتم تعيين مفتى الموصل /يحيي العفري/ مسؤولا للمعهد الى جانب 15 اخرين في الهيئة التدريسية وسيقوم المعهد باستقبال الطلبة الراغبين بالدراسة".

وأوضح السكان أن المعهد "سمينح شهادة مفتي في التنظيم بعد دراسة لمدة عام كامل".

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