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15 مايو يوم وطنى بفلسطين فى الذكرى الـ67 عاما على النكبة

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15 مايو يوم وطنى بفلسطين فى الذكرى الـ67 عاما على النكبة 15 مايو يوم وطنى بفلسطين فى الذكرى الـ67 عاما على النكبة
قرر مجلس الوزراء الفلسطينى فى جلسته الأخيرة، اعتبار يوم الخامس عشر من مايو الجاري، يوماً وطنياً شاملا فى ذكرى مرور 67 عاما على النكبة، ودعا جماهير الشعب الفلسطينى ومؤسساته الرسمية والأهلية والشعبية والخاصة للمشاركة فى فعاليات إحياء ذكرى النكبة.

ودعا القرار إلى إتاحة المجال للموظفين والجامعات والكليات والمدارس للمشاركة فى الفعاليات التى ستقام، يوم الأربعاء الموافق 13 مايو الجاري، الساعة 11 صباحاً، والمشاركة فى المسيرة ومهرجان العودة المركزى فى مدينة رام الله، وتكليف وزارة التربية والتعليم العالى بتخصيص الحصة الأولى فى المدارس خلال الفترة (10-17 مايو الجاري) لتعريف الطلبة بقضية اللاجئين ونكبة الشعب الفلسطيني.

وكلف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعميم لحث خطباء المساجد على تخصيص خطبة يوم الجمعة 15 مايو للحديث عن النكبة وتداعياتها على الشعب الفلسطيني، والمشاركة فى الفعاليات التى ستنظم فى هذه المناسبة، وإطلاق صافرة الحداد 67 ثانية من سماعات المساجد، وقرع أجراس الكنائس فى تمام الساعة 12 ظهراً.

كما شمل القرار تكليف وزارة الشؤون الخارجية بتوجيه تعميم للسفارات وممثليات دولة فلسطين، بتنظيم النشاطات والفعاليات والبرامج الخاصة بمناسبة إحياء ذكرى النكبة، وتكليف وزارة الحكم المحلى بالطلب من الهيئات المحلية للمشاركة فى الفعاليات التى ستقام يوم الأربعاء، والمشاركة فى المسيرة ومهرجان العودة المركزى فى مدينة رام الله، وكذلك تكليف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمشاركة الشخصية مع الموظفين بالفعاليات التى ستقام يوم الأربعاء، وخصوصاً المسيرة ومهرجان العودة المركزى بمدينة رام الله.
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