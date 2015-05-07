السعودية تجهز منظومة دفاعية متطورة لتأمين الحدود مع اليمن

كشف مصدر مطلع فى وزارة الدفاع السعودية عن أنه تم تجهيز منظومة دفاعية متطورة لمواجهة أى اعتداءات إرهابية على المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة، من قبل ميليشيات الحوثى ( اليمنية).

وأكد المصدر أن اجتماعات ضمت كبار المسؤولين تابعت التطورات الأخيرة وشددت على ضرورة مواجهة هذه الأخطار والتصدى لها.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ، التى وزعت فى الرياض اليوم الخميس عن المصدر الذى لم تكشف هويته قوله إن هناك توجهاً لاستخدام طائرات بدون طيار، لتحديد مكان إطلاق القذائف على منطقتى جازان ونجران، وذلك من خلال تصوير المنطقة الحدودية بكاميرات حرارية تصل مدى رؤيتها لبضعة كيلو مترات.

وأشار إلى أن هذه الطائرات لا تقتصر مهامها على المراقبة ورصد أماكن الميليشيات فقط، وإنما تحمل قذائف لتنفيذ ضربات ضد مواقع الحوثيين فى حال تلقت إشارة بذلك.

وأضاف أن الوضع الحدودى تحت السيطرة بفضل المراقبة الجوية الدقيقة، مؤكداً أن طائرات الأباتشى التابعة للقوات البرية، نفذت هجمات أمس على مواقع إطلاق القذائف، كما كثفت قوات التحالف ضرباتها على محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثى كانت قد أطلقت خلال اليومين الماضيين عدة قذائف تجاه محافظتى نجران وجازان المتاخمتين للحدود اليمنية، ما أدى لمقتل رجل أمن وثلاثة أشخاص ومواطن وزوجته.

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