بالصور: تايلور سويفت تبدأ جولتها العالميّة واستقبال حاشد في اليابان

بدأت النجمة العالميّة Taylor Swift جولتها الترويجيّة التي تجريها لألبومها1989 حاليّاً في العاصمة اليابانية، طوكيو.

وتألقت Swiftفي أولى إطلالاتها على المسرح، بإطلالة مميّزة، حيث ارتدت تنّورة قصيرة من اللون البنفسجي، وسترة لامعة رماديّة اللون.

وقدّمت تايلور، البالغة من العمر 25 عاماً، العديد من أغاني ألبوم 1989 والألبومات الأخرى ومنها Out of the Woods، وHow You Get the Girl، وI WishYou Would، وNew Romantics وI Knew You Were Trouble، كما تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وكانت Taylor Swiftقد وصلت منذ يومين إلى مطار ناريتا باليابان، من أجل الترويج لألبومها 1989، وذلك ضمن جولتها الترويجيّة التي تجريها حول العالم. وفور وصولها تفاجأت بحشود كبيرة من المعجبين في انتظار لحظة وصولها بلهفة، للترحيب بها.