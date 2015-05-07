جامعة المنوفية تفتتح معرضا خيريا لصالح مرضى الأورام بكلية العلوم

شهد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية افتتاح المعرض الخيرى الخامس لصالح المرضى الذى نظمته جمعية عطاء بلا حدود الخيرية لخدمة مرضى الأورام بكلية العلوم، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور محمد عفيفى والدكتورة جملات يوسف عميد الكلية الأسبق، والدكتور مدحت الغريب وكيل شئون الدراسات العليا، والدكتور عبد الحميد إسماعيل وكيل شئون التعليم والطلاب والدكتورة هانم صقر رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتورة عزة حسن محمد أمين عام الجمعية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلبة.

وشمل المعرض مجموعة متنوعة من المخبوزات والأطعمة والأعمال الفنية والأشغال اليدوية، وذلك بجهود أعضاء الجمعية وطلبة الكلية أملاً فى دعم المرضى وخدمتهم.

وكشف الدكتور معوض الخولى خلال الافتتاح عن بناء دور علوى إضافى للكلية لخدمة كافة أقسام ومعامل ومدرجات الكلية مع وضع ميزانية إضافية للتجديد والتطوير.

فى سياق متصل، أقامت كلية التربية حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعى الحالى تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال الدهشان عميد الكلية، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من الطلاب والعاملين.

من جانبه، أكد عميد الكلية جمال الدهشان، على أهمية الأنشطة الطلابية ودورها البناء فى تشكيل فكر الطالب الجامعى خاصة طالب كلية التربية، مما ينعكس مستقبلا على الأجيال القادمة نظرا لدوره البارز فى بناء المستقبل من خلال خلق جيل من الطلاب يقدس فكرة الإنتماء للوطن.

وأكد جمال الدهشان على أهمية الأنشطة الطلابية باعتبارها أساس النجاح لدى الأفراد داخل الكلية، كما أعلن عن أن الكلية بصدد تخصيص مكان داخل الكلية لممارسة هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن ما تشهده الكلية من إنجازات فى هذه الفترة هو نتاج عرق وجهد وفريق عمل متكامل، وطالب الجميع بالإصرار والعزيمة والترابط والتكاتف لرفع اسم الكلية عالياً.

وأثنى الدكتور حلمى أبو الفتوح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على دور رعاية الشباب والمجهود المبذول من أجل جذب الشباب من أبناء الكلية لممارسة الأنشطة وتفعيلها مع مختلف أنواعها الثقافية والرياضية والدينية وإعادة التأكيد على أن القيم والمبادئ أساس المعاملة الإنسانية .

وعلى هامش الحفل افتتح عميد الكلية عدد من المعارض الفنية، وفى نهاية الحفل قام بتكريم الأسر الطلابية وإهدائهم شهادات تقدير للطلاب المتميزين فى مختلف الأنشطة الطلابية .

كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة حول تأثير الفوسفات على مياه النيل بهدف توعية المواطنين بعدم الانحراف وراء الشائعات المغرضة التى تثير البلبلة فى المجتمع والتوعية بالمفهوم البيئى الصحيح لمياه النيل ودور المواطنين فى الحفاظ على مياه النيل، ودور وسائل الاعلام فى نقل الصورة العلمية الصحيحة فى الأزمات والكوارث.

وأكد فى كلمته وعلى حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى وتوعية مجتمعها ووضع الاليات والحلول الفورية لتخطى الأزمات.

من جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، إلى أهمية عمل لجان رصد فى كل محافظة لمراقبة مياه النيل ومنعه من التلوث الإدارة الأزمات قبل وقوعها .

كما أكد الدكتور أحمد كمال أستاذ جيوكيمياء الفوسفات بعلوم القاهرة، أن الفوسفات غير قابل للذوبان، وأن الخطر الأكبر يكمن فى مادة اليورانيوم الموجودة به، وهى غير كبيره حيث إن كل 500 طن فوسفات يوجد به 20 طن يورانيوم فقط يذوب فى الماء .

وحاضر فى الندوة كل من الدكتور رضا أبو الفتوح عيش مدير عام الطب الوقائى والدكتور إسلام صبحى النعمانى مدير إدارة مراقبة الجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، والدكتور محمد أبو الحسن وكيل علوم المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذى اختتم الندوة بمجموعة من التوصيات من أهمها وضع التشريعات الحازمة للنقل النهرى وتشديد الرقابة على صرف المصانع.