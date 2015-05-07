هنري: سأسقط إذا حاولت تقليد ميسي

أشاد النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري بليونيل ميسي مهاجم برشلونة عقب ما قدمه في مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ وأكد أنه لا يستطع أن يفعل ما قام به في الهدف الثاني للبلوجرانا.

وأشار هنري إلى أن ميسي قرر إنهاء المباراة بمفرده بعد عجز برشلونة عن التسجيل حتى الدقيقة 77، وأن بواتينج لم يكن بإمكانه فعل أي شيء أمامه في كرة الهدف الثاني.

وحسم برشلونة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-0 على حساب بايرن ميونيخ، سجل ميسي الهدفين الأول والثاني وأضاف زميله نيمار الهدف الثالث.

في تحليله للمباراة بشبكة (سكاي سبورتس) قال هنري:"ميسي رائع. أراد الفوز بالمباراة وفعلها مرة أخرى. فقط أعطه الكرة بالقرب من منطقة الجزاء والباقي معروف".

وأضاف "ربما لم يقدم بايرن الأداء المطلوب في شوط المباراة الأول، لكن في الشوط الثاني تحسن كثيرا ولم يكن هناك فارق كبير بينه وبين برشلونة. ثم قرر ميسي حسم المباراة بمفرده".

وأردف "عندما يكون لديك ميسي فلديك ميزة كبيرة عن خصمك. إذا كان هذا اللاعب في فريقك، بإمكانه فعل أي شيء".

وعن الهدف الثاني الذي راوغ فيه ميسي مدافع بايرن بواتينج أوضح "لا أهتم من أنت، أي نوع من المدافعين أنت، عليك ألا تعطيه الفرصة أن يستلم الكرة بقدمه اليسرى وأن يقوم بفعل بقدمه اليمنى ما فعل. ماذا بإمكانك فعله؟ عليك فقط أن تتمنى أن نوير يصد الكرة".

وأتم "طريقة سقوط بواتينج مضحكة، ولكن ماذا بإمكانك فعله؟ ستسقط على الأرض وتراه يحفل. الأمر الجنوني هو أن ميسي قام بالأمر بحركة واحدة. إذا حاولت القيام بهذا سأسقط".