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اليوم..النطق بالحكم على 67 إخواني في أحداث ديوان محافظة سوهاج

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اليوم..النطق بالحكم على 67 إخواني في أحداث ديوان محافظة سوهاج اليوم..النطق بالحكم على 67 إخواني في أحداث ديوان محافظة سوهاج

صورة ارشيفية

تعقد محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، جلسة للنطق بالحكم على 67 من المنتمين لجماعة الإخوان، بينهم 8 متهمين في واقعة محاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
> وكانت المحكمة  برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، قد أجلت النطق بالحكم في القضية إلى جلسة اليوم.

و وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام مبني ديوان عام محافظة سوهاج، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات تأمين المبنى والشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع سوهاج والانضمام إلى جماعة سرية على خلاف القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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