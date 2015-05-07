لو عندك مشاكل.. الجراحة الميكروسكوبية أفضل طرق علاج عقم الرجال

ساهم استخدام الميكروسكوب الجراحى كأفضل التقنيات الحديثة فى علاج الكثير من الأمراض فى مجال علاج أمراض الذكورة خاصة دوالى الخصيتين والعقم.>ويوضح الدكتور عمرو الأهوانى، استشارى جراحة أمراض الذكورة والعقم بقصر العينى، إن الجراحة الميكروسكوبية عبارة عن جراحة دقيقة جدًا يتم استخدامها مع وجود ميكروسكوب جراحى ومكبر لمكان الجراحة يتيح ظهور تفاصيل أكثر للأوردة والشرايين والأعصاب.

ويستكمل د. عمرو قائلا: تعتبر الجراحة الميكروسكوبية طفرة هائلة لنتائج علاج عقم الرجال أهمها:

>1) دوالى الخصيتين: حيث استطاعت تحقيق نسب عالية للمرضى الذين يعانون من ضعف فى السائل المنوى.

2) حالات التفتيش عن الحيوانات المنوية داخل الخصيتين فى حالة انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوى حيث يتم تكبير حجم الأنابيب المنوية داخل الخصية مما يتيح للطبيب فرصة أكبر للعثور على البؤرة المنوية داخل الخصيتين ومن ثم استخلاص الحيوانات المنوية بنجاح، مشيرا إلى أن نسبة العثور على الحيوانات المنوية داخل الخصية باستخدام الميكروسكوب الجراحى تتزايد 50% مقارنة بـ20% بواسطة الطريقة الجراحية العادية.

>3) علاج العقم الانسدادى فى بعض المرضى الذين يعانون من انعدام الحيونات المنوية بالسائل المنوى نتيجة وجود انسداد فى الجهاز التناسلى للرجل والجراحة بالميكوسكوب تقوم على إصلاح الانسداد بنجاح باهر، ويجب أن يقوم على هذه الجراحات أطباء على درجة عالية من الكفاءة والتدريب.