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جمعية الأورمان تخصص 4 ملايين جنيه لمساعدة غير القادرين خلال مايو

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جمعية الأورمان تخصص 4 ملايين جنيه لمساعدة غير القادرين خلال مايو جمعية الأورمان تخصص 4 ملايين جنيه لمساعدة غير القادرين خلال مايو
تواصل جمعية الأورمان نشاطها التنموى فى مجال الرعاية الاجتماعية خلال شهر مايو الجارى، حيث يتم تسليم 250 مشروع رأس ماشية عشار لـ250 أسرة من الأرامل ومحدودى الدخل بمحافظات قنا والفيوم وسوهاج وبنى سويف والمنيا، بتكلفة 4 ملايين جنيه شاملة التغذية لمدة عام، والتأمين البيطرى، وذلك فى إطار مشروع الجمعية الرائد "كفالة القرى الفقيرة"، ودعماً للفئات غير القادرة فى مختلف محافظات .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، فى بيان صحفى، أنه يتم تسليم رؤوس الماشية إلى الحالات المستفيدة، بالإضافة إلى مبلغ التغذية، وذلك خلال حفل خيرى بحضور مندوبين بكل محافظة، ولجنة من الطب البيطرى للتأمين على المواشى، وتحت إشراف لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف أنه يتم شراء المواشى من خلال لجنة من إدارة المشروعات بالجمعية واستشارى بيطرى لاختيار رؤوس صالحة للتربية، لضمان نجاح المشروع، وظهور نتائجه على الأسرة المستفيدة، مما يؤدى لارتفاع المستوى المعيشى للحالة.

جدير بالذكر أن مشروع رأس الماشية يأتى ضمن مشروع الجمعية الرئيسى "كفالة القرى الفقيرة" التى تتبناها الجمعية، بجانب المشروعات الطبية فى مجال عمليات القلب والعيون، وزواج اليتيمات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء وتعريش المنازل والقروض، لخدمة غير قادرين فى مختلف أنحاء الجمهورية.


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مصر 365

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