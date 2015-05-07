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استشهاد مجندين فى هجوم إرهابى على معسكر لقوات الأمن برفح

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استشهاد مجندين فى هجوم إرهابى على معسكر لقوات الأمن برفح استشهاد مجندين فى هجوم إرهابى على معسكر لقوات الأمن برفح
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن مجندين من قوات معسكر أمنى برفح استشهدا إثر هجوم إرهابى على بوابة المعسكر.

وأوضح المصدر أن إرهابيين أطلقوا قذائف صاروخية على بوابة المعسكر أصابت البوابة الخارجية، وأدت لاستشهاد جنديين من قوات الحراسة، نقلا لمستشفى العريش العسكرى، وهما: المجند أحمد أنور الدسوقى 22 سنة، من القاهرة ، والمجند أحمدمحمد أحمد خضر 22 سنة من المنوفية.

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