استشهاد مجندين فى هجوم إرهابى على معسكر لقوات الأمن برفح

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن مجندين من قوات معسكر أمنى برفح استشهدا إثر هجوم إرهابى على بوابة المعسكر.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأوضح المصدر أن إرهابيين أطلقوا قذائف صاروخية على بوابة المعسكر أصابت البوابة الخارجية، وأدت لاستشهاد جنديين من قوات الحراسة، نقلا لمستشفى العريش العسكرى، وهما: المجند أحمد أنور الدسوقى 22 سنة، من القاهرة ، والمجند أحمدمحمد أحمد خضر 22 سنة من المنوفية.
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