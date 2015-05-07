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طالبات المدينة يبايعن ولي العهد وولي ولي العهد

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    اتشحت مدارس تعليم البنات في إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة بأعلام المملكة وبصور المليك وولي عهده وولي ولي العهد تفاعلاً مع مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا لولي العهد.

وانطلقت الفعاليات في المدارس بالنشيد الوطني ثم آيات من القرآن الكريم تلتها بعض العروض المرئية التي تجسد منجزات الوطن وتستعرض كلمات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في مناسبات عدة.

وتنوعت الفعاليات لتشمل عبارات الفخر والاحتفاء بالوطن، وعددا من القصائد في "عاصفة الحزم" ومحاضرات حول سبل المحافظة على اللُحمة الوطنية وكلمات توضح مفهوم البيعة في الإسلام وأهميتها وشروطها وحقوقها من الكتاب والسنة وصيغتها، وشاركت الطالبات بعدد من الأناشيد الوطنية والقصائد والعبارات.

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