سلمان والرياض.. رؤية وبناء وتاريخ

يقطع الراكب في مدينة الرياض مسيرته بين أحياء كانت بالأمس مدناً متناثرة، تحيط بها الأبراج والأسوار ويتوسطها النخيل والأشجار، ولكل حي منها بستان يعرف باسم أهله، كما أن لكل مدينة سوراً يحيط بها ويعزلها عن بقية المدن المجاورة، التي تختلف مسمياتها باختلاف سنوات بنائها، وتسلسل أحداثها، ف "مقرن ومعكال ومنفوحة والمصانع" وغيرها كثير، ما هي إلاّ مدن صغيرة اندمجت وسط الأفق الواسع لمدينة الرياض التي اتخذها الإمام تركي بن عبدالله عاصمة له منذ أن دخلها عام 1240.

وبعد أن استرد الملك عبدالعزيز الرياض في الخامس من شوال سنة 1319 (15 يناير 1902) واستتب له الأمر، سعى جاهداً لأعاد بناء أسوار العاصمة وحصونها، حيث كان يسكن في دار جنوب قصر الحكم وسط المدينة، ويعرف ذلك القصر ببيت الأميرة نورة بنت فيصل بن تركي، وهو من بيوت آل سعود القديمة، أما مقابلة الوفود وإدارة شؤون البلاد، فكانت تتم في قصر والده الإمام عبدالرحمن شرق الرياض في حي يدعى الخان.

مدونات الرحالة

كان الرحالة "بلغريف" أول من رسم خريطة لمدينة الرياض، عندما زارها في 1862 في عهد الأمام فيصل بن تركي، ثم تعاقب على زيارتها من بعده، الرحالة الكولونيل "لويس بيلي" (المقيم البريطاني في الخليج) عام 1865، وسنت جون فيلبي (عبدالله فيلبي فيما بعد) ثم رحالة آخرون زاروا إقليم نجد، ولكن لم يتسن لهم الوصول إلى مدينة الرياض، مثل الليدي آن بلنت حفيدة الشاعر الإنكليزي الشهير اللورد بايرون، وفيوليت دكسن (زهرة دكسن فيما بعد) وغيرهما.

وسجل "وليام بلغريف" –على اختلاف دائم بين المؤرخين في صدقية زيارته من عدمها– وقائع رحلته ومشاهداته وانطباعاته في كتاب بعنوان: حكاية رحلة في وسط شرقي الجزيرة العربية خلال عامي 1862 - 1863، نشره في لندن عام 1865، في عهد الإمام فيصل بن تركي، وإلى عهد الملك عبدالعزيز، حيث رسم "فلبي" خارطته في الثلاثينات والأربعينات من القرن الهجري المنصرم، إلى أن طورها مع تطور وتوسع المدينة، بل انه تابع مستجدات ما مرت به العاصمة من تطور وتوسع، مؤرخاً بذلك تاريخ هدم أسوار المدينة التي تجاوزت نطاقها العمراني القديم.

ولذا كانت كتابات كل من "بلغريف" و"لوريمر" و"بلي" و"فلبي" متقاربة لتقارب زمانهم ناهيك عن تقارب الظروف السياسية والاجتماعية التي تمر بها المدينة، وقد كان "لوريمر" قد ذكر في دليل الخليج عام 1900 أن للرياض ستة أبواب، كما قدر بعضهم عدد سكانها آنذاك بعشرات الآلاف ثم بمئات الألوف في عهد الملك المؤسس، إلى عام 1425 حيث تجاوز سكان الرياض أربعة ملايين، وهو الآن يناهز الملايين الستة، ومن المتوقع أن يصل إلى سبعة ملايين عام 1445 (2016م).

لعل هذا النمو المطرد للعاصمة خلال 60 عاماً مضت، يقف شاهداً على مرحلة البناء والتطور والإعمار التي تسلم زمامها وأشرف على معظم أعمالها الملك سلمان وعاش وتعايش مع التحديات والمتطلبات لهذه المدينة العصرية، التي عاشت منذ دخول الملك عبدالعزيز لها مرحلة وملحمة أخرى من ملاحم البناء والإعمار، ثم توسعت أكثر في عهد الملك سعود، حين جرى نقل الوزارات والمرافق الحكومية إلى ميادين وأحياء العاصمة، وبدأت معها الطرق الواسعة والمباني والمنازل الحديثة.

تسلم الأمير الشاب آنذاك سلمان بن عبدالعزيز منصب أمير منطقة الرياض بالإنابة عن أخيه نايف في 11 رجب 1373، ثم ما لبث أن أصبح أميرها.

سلمان المؤرخ

اقترن اسم سلمان بمدينة الرياض فهو المهندس والباني والمطور والشاهد على كل مراحل النماء والإعمار للعاصمة الحديثة، وهو من يحسب له تقديره الفائق للعلم والعلماء، وسعة اطلاعه ونهمه للمعرفة، وشغفه بالتاريخ بشكل عام وتاريخ الجزيرة العربية بشكل خاص، فقد تعدى اهتمام سلمان بالتاريخ مجرد القراءة إلى البحث والتحليل والتنقيب والتحقيق، بل مراجعة كتب التاريخ وما تخطه أيادي المؤرخين؛ إيماناً منه أن علم التاريخ ما هو إلاّ الاعتبار من الماضي، ومعرفة الحاضر واستشراف المستقبل، بل إنه التبصر بالدلالات الكونية والعبرة بما سلف من الزمان، وما سبق من السنين والأيام، ولا شك أن حب الملك سلمان للتاريخ والعناية به قراءة ونقداً وتحليلاً ورواية، تجسد أيضاً في اهتمامه بالجانب العلمي والبحثي والأكاديمي، سواء من خلال رعايته للعديد من اللقاءات العلمية، أو إنشاء كرسي الأمير سلمان للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية بجامعة الملك سعود، وفتح باب الشراكة لكل الباحثين بالتاريخ، ما أعطى دفعة قوية لحركة الفكر التاريخي، من خلال نشر ثقافة المعرفة، واستجلاء القيم العظيمة للتاريخ، وإيجاد حلقة وصل بين المفكرين لإيجاد موسوعة علمية متنوعة الأهداف.

ولا أدل على ذلك إلا قربه من المؤرخين وعلاقته العلمية والبحثية بهم، وهذا ما أشارت إليه ابنته الأميرة حصة بنت سلمان في قولها: لو لم يكن والدي مسؤولا لكان مؤرخاً. لمَ لا ؟ وجهوده واهتماماته لم تقف على منطقة الرياض التي تربع على عرش إمارتها أكثر من نصف قرن ، إذ تشهد له منطقة مكة المكرمة محاضراته التاريخية عن رموزها ورجالها في القرن المنصرم، كما تشهد له مدينة جدة اهتمامه الكبير بإحياء تراثها القديم، وكذا هي محاضراته التي ألقاها في المدينة المنورة وباقي مدن ومناطق المملكة.

تخطيط شامل

بدأت الرياض تخرج من أسوارها وتنطلق خارج القوقعة العمرانية والاجتماعية حتى بلغت مساحتها 8.5 كلم2 وفاق عدد سكانها 80 ألف نسمة نهاية الستينيات الهجرية، ومع تولي الملك سلمان إمارة المنطقة عام 1374 شهدت الرياض المراحل الأولى للتوسع العمراني والسكاني، ودخلت مع توليه مرحلة التخطيط الشامل والموجه، ففي عام 1388 أعد المخطط التوجيهي الأول لمدينة الرياض، وحدد مداه الزمني ب 30 عاما، يغطي نموها حتى عام 1420، وافترض أن المدينة في ذلك العام لن تتجاوز 304 كلم2 ، وعدد سكان لا يجاوز 1.4 مليون نسمة. وبدا في السنوات التي تلت اعتماد المخطط التوجيهي الأول عدم قدرته على مواكبة العمران والنمو السكاني المتصاعد في المدينة، وانطلاقا من دوره الريادي في تخطيط مشروعات المدينة وتنفيذها، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض آنذاك بالاهتمام بوسط المدينة الذي هو القلب النابض للعاصمة، وبدأ يفقد وظائفه الرئيسة، ويعاني هجرة سكانه الأصليين إلى مناطق جديدة.

وسط المدينة

بإشراف مباشر من الملك سلمان، سارت خطط الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واستراتيجياتها نحو إعادة تطوير وسط المدينة، بدءاً من المركز أو النواة المتمثلة في منطقة قصر الحكم، تأكيداً لدور هذه المنطقة كمركز إداري وثقافي وتجاري لمدينة الرياض (العاصمة)، من خلال رفع المستوى العمراني لهذه المنطقة، وتحسين مظهرها، وتسهيل الوصول إليها من خلال تحسين حركة النقل والمشاة فيها، وتعزيزها بالخدمات والمرافق العامة، والمحافظة على العناصر والمواقع التراثية والتاريخية بها، فضلاً عن تهيئة المقار الملائمة للأنشطة الدينية والرسمية والإدارية.

واعتمدت الهيئة أيضاً، البرنامج التطويري المرحلي الذي حقق الإستراتيجيات المطروحة لتطوير هذه المنطقة، إذ جرى تنفيذه على مدى قريب ومدى بعيد، ويتكون من ثلاث مراحل اعتمدت المرحلة الأولى على إنشاء المقار الإدارية الرئيسة في المدينة ذات العلاقة الوطيدة بالسكان، لتأكيد وتفعيل الحركة والنشاط في المنطقة؛ فشملت إنشاء مقر إمارة الرياض، وأمانة المنطقة، وشرطة منطقة الرياض، ثم جاءت المرحلة الثانية لتشتمل على إنشاء قصر الحكم، وجامع الإمام تركي بن عبدالله وميدان العدل، وساحة الصفاة، وساحة الإمام محمد بن سعود، وساحة المصمك، وبوابة دخنة والثميري، وبرج الديرة، وأجزاء من سور المدينة القديم، إضافة إلى الطرق والمرافق العامة وبعض المنشآت التجارية والمكتبية، فالمرحلة الثالثة التي ركزت على إعادة التطوير، من خلال إتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص، بعد أن حظيت المنطقة بثقة مطوري هذا القطاع بعد إتمام تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، حيث أنشئت خلال هذه المرحلة مقرات بعض الجهات: كالمحكمة العامة، والدفاع المدني ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وميدان دخنة، وتطوير سوق الزل، إضافة إلى سبعة مجمعات تجارية حديثة.

سلمان يتحدث

في كلمة ألقاها -حفظه الله- مساء يوم ال 13 من شهر رمضان المبارك العام 1428 في قصر الثقافة بالرياض، أثناء الاجتماع المشترك للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي لمدينة الرياض ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، قال عن البدايات: "لم يكن في ذلك الوقت موارد دخل كافية حتى يكون التطوير، لكن بدأ التطوير في عهد الملك عبدالعزيز، وكانت البدايات؛ ومن أهمها في الواقع السكة الحديدية، وأنا حضرت مع والدي –رحمه الله– افتتاح السكة في الرياض، وهي في الواقع كانت انطلاقة كبرى مع ما صاحبها من دخول الكهرباء وبعض الخدمات والمطار وغيرها، ثم جاء بعده الملك سعود –رحمه الله– وفي الواقع كان عهده بداية النهضة الحديثة للرياض، عندما نقلت كل الوزارات ودوائر الدولة للرياض، وبدأت النهضة من ذلك الوقت، وتواصلت والحمد لله في عهد الملك فيصل، إتماما وتطويراً لما سبق، ثم كانت بالنسبة للرياض بداية التخطيط الحديث في عهد الملك فيصل –رحمه الله– عندما وضع مخططاً يسمى "دوكسيادس" وهو مهندس يوناني تولى تخطيط الرياض الحديث".

وأضاف الملك سلمان: "شكلت لجنة تشرفت برئاستها في عهد الملك فيصل عندما كان الملك فهد وزيراً للداخلية، وكانت الشؤون البلدية والقروية تتبع وزارة الداخلية، وكان معنا في هذه اللجنة الشيخ عبدالله السديري وكيلاً للوزارة لشؤون البلديات، والأخ عبدالعزيز الثنيان أمين مدينة الرياض في ذلك الوقت، والشيخ محمد بن صالح من المجلس البلدي، والمهندس سعود اللنجاوي مدير التخطيط في البلديات، فبدأت هذه اللجنة بتقييم المخطط ووضعت اللبنات للمخطط الذي نراه اليوم".

نعم لقد قابل الملك سلمان مجمل التحديات التي واجهته في توسعة تطوير مدينة الرياض، بالأساليب العلمية والهندسية الحديثة، بل لقد عاصر –حفظة الله – تحديات التوسع المهول للمدينة إبان الحقبة التي تلت إقرار قروض صندوق التنمية العقاري، كما سعى من خلال احتفالات المئوية إلى ربط الرياض القديمة بالعاصمة الحديثة، من خلال تطوير منطقة قصر الحكم وما تلاها من توسعات متلاحقة في منطقة حي المربع وأحياء أخرى مثل حي الدحو وأحياء وشوارع وميادين أخرى لا تزال إلى يومنا هذا شاهدة على حجم الأعمال والجهود التي تركت للأحفاد صورة مشرقة عن تاريخ الآباء والأجداد.