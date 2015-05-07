استشهاد رجل أمن وأربعة مدنيين في نجران

صرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران بأنه عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس الأربعاء الموافق 1436/7/17ه باشر الدفاع المدني بلاغاً عن تعرض إحدى دوريات سجون منطقة نجران بشارع الملك سلمان بمدينة نجران لمقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية مما نتج عنه استشهاد قائدها العريف حيان سالم الوادعي تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وإصابة مرافقه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما اتضح عند الوصول إلى الموقع تعرضه لمقذوف عسكري آخر نتج عنه إصابة سيارة مدنية أثناء مرورها بالشارع ومقتل شخصين كانا فيها بالإضافة إلى مقتل أحد المارة وعامل في محل لصيانة إطارات السيارات، بالإضافة إلى إصابة (11) آخرين حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وباشرت فرق الدفاع المدني مهامها في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. والله ولي التوفيق.