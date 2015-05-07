"الأرصاد": طقس اليوم ربيعى شمالاً شديد الحرارة على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس ربيعى معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج بهما من متر إلى مترين، والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

ومطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

شرم الشيخ

أسيوط

سوهاج

أسوان

السلوم

الصغرى 20 والعظمى 31الصغرى 17 والعظمى 25الصغرى 15 والعظمى 23،الصغرى 15 والعظمى 24الصغرى 15 والعظمى 24الصغرى 16 والعظمى 24الصغرى 19 والعظمى 32الصغرى 20 والعظمى 32،الصغرى 16 والعظمى 29الصغرى 16 والعظمى 32،الصغرى 24 والعظمى 33الصغرى 21 والعظمى 34،الصغرى 20 والعظمى 35الصغرى 22 والعظمى 38،الصغرى 14 والعظمى 30.