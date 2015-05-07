"الأرصاد": طقس اليوم ربيعى شمالاً شديد الحرارة على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس ربيعى معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً والرياح خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج بهما من متر إلى مترين، والرياح على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:
القاهرة
الصغرى 20 والعظمى 31
الإسكندرية
الصغرى 17 والعظمى 25
ومطروح
الصغرى 15 والعظمى 23،
بورسعيد
الصغرى 15 والعظمى 24
دمياط
الصغرى 15 والعظمى 24
بلطيم
الصغرى 16 والعظمى 24
الإسماعيلية
الصغرى 19 والعظمى 32
السويس
الصغرى 20 والعظمى 32،
العريش
الصغرى 16 والعظمى 29
نخل
الصغرى 16 والعظمى 32،
شرم الشيخ
الصغرى 24 والعظمى 33
أسيوط
الصغرى 21 والعظمى 34،
سوهاج
الصغرى 20 والعظمى 35
أسوان
الصغرى 22 والعظمى 38،
السلوم
الصغرى 14 والعظمى 30.
إعلان - Ads
إعلان - Ads
شبكةعيونالإخبارية
مصر 365