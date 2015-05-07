بطرس غالى لليونيسكو: مصر غرقت فى "ظلامية" دينية وسياسية خلال حكم الإخوان

قال الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة: إن مصر غرقت فى الظلامية الدينية والسياسية خلال الفترة القصيرة التى تولى فيها الإخوان المسلمين الحكم.>جاء ذلك فى كلمة الدكتور بطرس غالى أمام الندوة التى استضافتها اليونسكو بباريس أمس الأربعاء ونظمتها جامعة الأمم المتحدة تحت عنوان "التعبئة من أجل التراث فى العراق وسوريا ودول أخرى تشهد صراعات"، بمشاركة نخبة من المثقفين وعلماء الآثار والكتاب والشعراء المعنيين بهذه القضية.

وحذر الدكتور بطرس غالى من بعض الأفكار التى تَروج لها الجماعات المتطرفة ومنها الزعم بأن حماية التراث تعد قضية غربية أو استعمارية، ونبه إلى أن الأصوليين يعتقدون أن آثار ما قبل الإسلام مرتبطة بالاستعمار، نظرا لأن أعمال التنقيب الأولى قامت بها بعثات أتت من دول "صليبية"، وأن بناء متاحف القاهرة وبيروت وبغداد تم على يد الغربيين.

>وأكد أن الهدف من عرض هذه الأفكار هو تضليل الرأى العام أو تقسيم العالم الإسلامى وفرض رؤية أحادية اللون وفقيرة ومغلوطة عن الإسلام.

ولفت إلى أن الأصوليين أينما كان مكانهم أو الاسم الذى يطلقونه على أنفسهم - من طالبان أفغانستان وإخوان فى مصر وبوكو حرام فى نيجيريا والقاعدة فى اليمن وتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا- يسعون قبل كل شىء لاستخدام القوم لمحو كل ما يتعارض مع رؤيتهم الدينية مثل آثار ما قبل الإسلام، وكذلك بعض الآثار الإسلامية التى تم استهدافها فى مالى وبعض مناطق العالم العربى، بالإضافة إلى الكنائس والمعابد.

وأشار إلى أن الجنون التدميرى لهذه الجماعات الجهادية طال أيضا الأقليات التى هجرت ديارها هربا من تلك التنظيمات.

>كما حذّر من الأصولية الإسلامية التى أينما استقرت تستنسخ نفس النمط، وتسعى لنفس الهدف وهو تدمير الأعمال الإبداعية.

وأكد أن مصر على مدى قرون كانت نموذجا للانفتاح والتسامح، ويتعايش المسلمون والمسيحيون فيها فى وئام، إلا أنها شهدت فى السنوات الأخيرة فترات صعبة وكانت المتاحف فيها هدفا للإرهابيين مثل متحف الفن الإسلامى بالقاهرة الذى تضرر بشدة فى يناير ٢٠١٤ إثر هجوم على مبنى مجاور تابع للأمن المصرى.

وأشار بطرس غالى إلى عمليات السلب والنهب التى تعرض لها متحف ملوى من قبل متطرفين يتاجرون فى الآثار المسروقة لتمويل الإرهاب، ودعا إلى محاربة آفة الاتجار فى الممتلكات الثقافية فى مصر والعديد من البلدان.

وطالب الحكومات والمؤسسات الدولية إلى المشاركة فى حماية التراث العالمى وبتوعية المجتمعات المحلية بأهمية حماية واحترام التراث الثقافى.

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