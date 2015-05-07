اتحاد المعلمين: وزارة التعليم لن تتغلب على الغش الإلكترونى لضعف إمكاناتها

قال عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن أبرز التحديات التى تواجهها وزارة التربية والتعليم خلال موسم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، هو منع الغش الإلكتورنى الذى أصبح أكثر المشاكل تكررا، مشيرا إلى أن تغلب الوزارة على الغش يحتاج إلى وسائل متقدمة جدا، وهو ما لا تستطيع توفيره فى ظل إمكانياتها المحدودة، لافتا إلى أن الغش أصبح بتكنولوجيا أعلى من إمكانات الوزارة.

وأضاف عبد الناصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الغش عند طلاب الثانوية لم يعد فكر يهدف إلى جمع الدرجات لتخطى المراحل التعليمية، وإنما أصبح رد فعل لتمرد هذا الجيل على طرق التقويم والامتحانات الموجودة، والتى يعتبرون أنها لا تعبر عن إمكانياتهم أو احتياجاتهم.

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