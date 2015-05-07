بالصور: الأميرة شارلوت في أول إجازة عائلية لها

بعد الضجة الكبيرة والصاخبة التي أثارتها ولادة الأميرة Charlotte Elizabeth Diana في الوسطين الإعلامي والإجتماعي، رأى الأمير William وزوجته الدوقة Kate Middleton أن الوقت قد حان ليحظوا ببعض الخصوصية مع عائلتهم وبالأخص طفلتهما الجديدة التي لم تغب عنها الأضواء منذ ولادتها الأسبوع الماضي.

Middleton البالغة من العمر 33 عاماً، والتي أنجبت مؤخراً الأميرة الرابعة في العرش البريطاني، غادرت قصر Kensington مع William والأمير George و Charlotte إبنة الـ 4 أيام، متوجهين إلى منزل Anmer Hall الملكي في Norfolk بمقاطعة Sandringham.

وذكرت صحيفة الـ daily mail البريطانية أن الدوقة كانت تقود سيارتها من نوع Range Rover، بينما يجلس بجابنها زوجها، أما الطفلين فلم تتمكن العدسات من رصدهما، لأن زجاج السيارة الخلفي عازل ولا يمكن الرؤية من خلاله.

وقالت الصحيفة عينها إن الأمير William أوقف جميع نشاطاته خلال الفترة المقبلة من أجل التفرغ لإبنته، مشيرة إلى أن الطفلة الجديدة ستخضع قريباً لجلسة تصوير عائلية، إلا أن الصور لن تنشر في الصحف والمواقع الإلكترونية تلبية لرغبة والديها.

يشار إلى أن الأميرة Charlotte Elizabeth Diana المصنفة رابعاً في ترتيب ولاية العرش البريطاني بعد والدها وشقيقها الأمير George، أمضت الأيام الأولى بعد ولادتها في قصر Kensington، وتعرفت على والدي Kate أي Carole و Michael وشقيقتها Pippa، والأمير Charles.

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