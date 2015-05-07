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بالفيديو: هل سرق سعد المجرّد أغنية "لمعلم" من فنان آخر؟

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بالفيديو: هل سرق سعد المجرّد أغنية "لمعلم" من فنان آخر؟ بالفيديو: هل سرق سعد المجرّد أغنية "لمعلم" من فنان آخر؟

الخميس 07-05-2015 02:07

بعد طول انتظار، أطلق الفنان المغربي سعد المجرّد كليب أغنيته "لمعلم"، واستطاع أن يحطّم رقماً قياسياً من حيث نسبة مشاهدة الكليب على حسابه الرسمي في موقع "يوتيوب"، إذ تخطى المليون مشاهدة في فترة زمنية قصيرة جداً.

وشهد الفيديو كليب إطلالة جديدة للمجرّد، إذ ظهر بلحية بنية وبجلاليب ذات ألوان صيفية قوية.

وانقسمت آراء جمهور سعد حول أغنية "لمعلم" بين فئتين؛ فئة اعتبرت أن الأغنية فارغة وضعيفة مقارنة بسابقتها "أنت باغية واحد"، وفئة أخرى وجدتها خفيفة باعتبار أن سعد يعرف جيداً ذوق محبّيه.

وفي السياق نفسه، نشرت بعض المواقع الإلكترونية أغنية لمغنٍّ شابٍ يُدعى محمد ياسين تحمل اسم "معلم"، قيل إنّ سعد المجرّد سرق فكرة الأغنية منه.

ولاستيضاح حقيقة الأمر، أجرت "سيدتي نت" اتصالاً هاتفياً بـ"رضى البرادي"، مدير أعمال سعد المجرّد، قال خلاله: "إنّ لحن وتوزيع أغنية محمد ياسين لا يشبهان أبداً أغنية سعد المجرّد"، معتبراً أنه من البديهي جداً عند نجاح أيّ عمل أن تكثر حوله الأحاديث والقيل والقال، وأضاف: "على أيّ حال لا أحب التعليق على مثل هذه الأمور".

يُشار إلى أنّ "لمعلم" أغنية من تأليف وألحان وتوزيع جلال الحمداوي ومن إخراج أمير الرواني، الذي سبق وأن عمل على سلسلة "الكوبل" المغربية الشهيرة.

أغنية "لمعلم" لسعد المجرد

أغنية "المعلم" للشاب محمد ياسين

 

 

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سيدتي

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