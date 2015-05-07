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زهرة عرفات لـ"سيِّدتي": لهذا السبب اخترت "منا وفينا" لأقدمه في رمضان

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زهرة عرفات لـ"سيِّدتي": لهذا السبب اخترت "منا وفينا" لأقدمه في رمضان زهرة عرفات لـ"سيِّدتي": لهذا السبب اخترت "منا وفينا" لأقدمه في رمضان

الخميس 07-05-2015 02:37

أكدت الفنانة زهرة عرفات أنها ستطلّ على جمهورها في موسم رمضان المقبل في عمل دراميّ واحد، وهو المسلسل السعودي "منا وفينا" الذي يجري تصوير مشاهده حالياً في الرياض، ويضمّ أهمّ نجوم الدراما ، والذي من المقرّر عرضه في الفترة الذهبية على القناة الأولى في التلفزيون السعودي.

وأوضحت زهرة أنها اختارت هذا العمل فقط من بين مسلسلات أخرى عُرضت عليها لأن أفكاره وطريقة طرحها جديدة من الناحية الدرامية مع الابتعاد عن تقديم الشخصيات المركّبة. وذكرت أنّ المسلسل يركّز على فكرة كلّ حلقة على حدة، ويقدّم الشخصيّات التي تتطلّبها كل حلقة من دون مبالغة في تركيب الشخصيّات مع تركيز على الفكرة.

وقالت زهرة في تصريح خاص لـ"سيِّدتي": "أعِدَ جمهوري السعودي والخليجي بمشاهدة زهرة في أدوار مختلفة وبشكل حصريّ في رمضان المقبل من خلال "منا وفينا" على شاشة التلفزيون السعودي مع كوكبة من نجوم المملكة، منهم: عبدالله السدحان، وفهد الحيان، ومحمد العيسى، وعبد المحسن النمر، وهو من إخراج أسد فولادكار، ومن إنتاج خالد المسيند".

 

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