بالصور: سيرينا شعار ملكة جمال بدينات العرب للعام 2015

فازت الشابة سيرينا شعار بلقب ملكة جمال بدينات العرب للعام 2015، وتم تتويجها بهذا اللقب في السهرة التي نظمها برنامج أحمر بالخط العريض مساء الأربعاء 6 أيّار-مايو، الذي يقدمه الإعلامي مالك مكتبي عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال.

ومن بين الـ 8 مشتركات اللواتي وصلن إلى المرحلة النصف نهائية، حلت نادين غراوي وصيفة ثانية، بينما إختيرت اليسيا شامات لتكون وصيفة اولى.

يشار إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو تغيير الصورة النمطيّة لمعايير الجمال، والأهمّ هو الدعوة للتصالح مع الجسد مهما كانت مقاييسه، تقبّل الآخر مهما تعدّدت الإختلافات، وكسر التابوهات المحيطة بالمرأة البدينة.