أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: سيرينا شعار ملكة جمال بدينات العرب للعام 2015

Google+ Print
بالصور: سيرينا شعار ملكة جمال بدينات العرب للعام 2015 بالصور: سيرينا شعار ملكة جمال بدينات العرب للعام 2015

الخميس 07-05-2015 02:46

فازت الشابة سيرينا شعار بلقب ملكة جمال بدينات العرب للعام 2015، وتم تتويجها بهذا اللقب في السهرة التي نظمها برنامج أحمر بالخط العريض مساء الأربعاء 6 أيّار-مايو، الذي يقدمه الإعلامي مالك مكتبي عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال.

ومن بين الـ 8 مشتركات اللواتي وصلن إلى المرحلة النصف نهائية، حلت نادين غراوي وصيفة ثانية، بينما إختيرت اليسيا شامات لتكون وصيفة اولى.

يشار إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو تغيير الصورة النمطيّة لمعايير الجمال، والأهمّ هو الدعوة للتصالح مع الجسد مهما كانت مقاييسه، تقبّل الآخر مهما تعدّدت الإختلافات، وكسر التابوهات المحيطة بالمرأة البدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي