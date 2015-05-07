3 أخطاء شائعة ترتكبها فى حق شعرك.. أهمها التمشيط الدائم

الشعر زينة الرجل والمرأة على حد سواء، ويخطى الكثير منهم فى التعامل مع الشعر معتقدين أنهم يحسنون صنعا.

الدكتور سعد خالد أخصائى الجلدية حذر من بعض الأخطاء الشائعة التى يرتكبها الشخص تجاه شعره دون أن يدرى أنه يضره ويفقده تغذيته.

وحذر سعد من عدة أخطاء يرتكبها الشخص لابد من أن يتوقف عنها للحفاظ على صحة شعره، أهمها:

-التمشيط الدائم

>يعتقد البعض أن تمشيط الشعر الدائم والمستمر يزيد من طوله ويحسن مظهره، وعلى العكس تماما، فالإسراف فى تمشيط الشعر يزيد من تساقطه ويضعفه ولا يساعده على التمتع بتغذيته أطول فترة ممكنة.

-العبث بالشعر على الدوام

>وهى حركة لا إرادية يعتادها البعض، بالعبث بشعره طوال الوقت، وهو ما يعرض هذه المناطق التى ينبت فيها الشعر إلى الصلع سواء للرجل أو المرأة، مع تقليل كثافة الشعر تدريجيا وسهولة تقصفه لسهولة شده، مع تكسر أطرافه.

-تجفيف الشعر بالفوطة بشدة

>وهى أحد أخطر الأخطاء التى يقوم بها البعض، بالقسوة على الشعر أثناء تجفيفه بالفوطة، فهى عادة يتساقط خلالها كميات كبيرة من الشعر، كما يساعد على تقصفه بسهولة وتساقطه من منبته، وقد يؤدى الى الصلع تدريجى فى مناطق متعددة من الرأى.