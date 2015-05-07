الحكم اليوم على عامل متهم بقتل إخوانى ثأرا لمقتل قريبه بالزيتون

تصدر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدى حسين وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحيم، حكمها على عامل متهم بقتل أحد عناصر الإخوان انتقاما لمقتل قريبه بواسطة مسيرة إخوانية كانت تمر بمنطقة الزيتون.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على عمل كمين بمنطقة الزيتون القاطن بها لصيد كل "ملتحى"، يمر بمنطقة سكنه، انتقاما لمقتل أحد أقاربه على يد "ملتحى" ينتمى للإخوان الإرهابية أثناء مرور بإحدى مسيرات الجماعة بمنطقة الزيتون.

وأضافت التحقيقات بأن المتهم أعد سلاحا ناريا وانتظر بجانب مسكنه كل من تسوقه الأقدار للمرور من أمامه، ويكون منتميا للجماعة الإرهابية، وما أن شاهد شخصًا ملتحيًا حتى أطلق النار عليه، وأرداه قتيلا وأسندت النيابة له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.