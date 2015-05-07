المنوفية تدشن "مشروعك" بـ11 مقرا بالمحافظة الثلاثاء المقبل

تنظم محافظة المنوفية ندوة لتدشين المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمشاركة جامعة المنوفية ومنظمات المجتمع المدنى ورؤساء البنوك يوم الثلاثاء الموافق 12/5/2015 الساعة 11 صباحا بمركز الإبداع والتنمية بشبين الكوم.

تهدف الندوة إلى إرساء فكرة التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات للشباب وخدمة جيل جديد من صغار المستثمرين، وذلك بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومجموعة من بنوك القطاع العام، لتسهيل الصعوبات التى يواجهها المواطن لإقامة أى مشروع، وتفعيل نظام الشباك الواحد لفتح الباب أمام تنفيذ أكبر عدد من هذه المشروعات وتحويل القرى من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة، حيث تم إعداد 11 مقرا على مستوى المحافظة لبدء تفعيل المشروع .

يذكر أنه تم إطلاق الحملة القومية للمشروع القومى "مشروعك" تحت رعاية اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بهدف توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، والارتقاء بجودة الحياة فى مصر، وترسيخ مفهوم المواطنة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

ويدعم "مشروعك" أفكار المشروعات الجديدة سواء إنتاجية أو خدمية والعمل على تفعيلها من خلال دراسة جدوى، بالإضافة إلى ما سيوفره المشروع من أفكار لمشاريع وبيانات ومعلومات وافية للمشاريع الصغيرة المختلفة بما يتناسب مع كل منطقة بمختلف أنماطها.

كما يقدم "مشروعك" الدعم الفنى المناسب للمشروعات من خلال دراسة السوق من خلال فرق عمل، لبحث احتياجات القرى والنجوع من مشاريع وتخصيص غرف عمليات لتقديم تخطيط كامل للمشروعات وتخصيص جهة مسئولة عن الشباب المقترض لتسهيل عملية الاقتراض، بالإضافة إلى وضع خطة لتخصيص مدن حرفية وصناعية متكاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوظيفها.