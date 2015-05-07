اليوم..مؤتمر صحفى لإعلان تطورات نقل مياه ترعة سيناء أسفل القناة الجديدة

تعقد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بمنطقة سحارة ترعة سرابيوم – سيناء، لإعلان تطورات العمل لنقل مياه ترعة سيناء أسفل القناة الجديدة.

ويعرض اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية والمشرف على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مستجدات مشروع حفر القناة الجديدة، وأعمال تدبيش الأجناب ومشروع بناء مدينة الإسماعيلية الجديدة.

ومن المتوقع أن يعلن الوزير وصول أول ماكينات حفر الأنفاق لحفر البيارات الخاصة بترعة سيناء، أسفل مشروع قناة السويس الجديدة، على عمق 120 مترًا تحت الأرض.

وأنهت الهيئة الهندسية حفر مسار القناة الجديدة بطول 35 كيلو مترًا، و 4 كيلو مترات لقنوات الاتصال، ويتبقى فقط ثلاث جسور لربط طرق سير السيارات والمواطنين من مدينة الإسماعيلية إلى سيناء.