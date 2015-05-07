محافظ الدقهلية: اهتمام ببرامج الطهى بالتلفزيون ولا مساحة للأدب والشعر

قال المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إننا نريد أن يكون للأدب والثقافة والفكر دور كبير، فالإبداع الفكرى والثقافى أمن قومى لأنه يساعد على الإبداع والإنتاج ويعطى فرصة للبعد عن الأفكار التى لا تناسبنا وأساس الثقافة هى مصر فلذا يجب أن نتيح دورا كبيرا للأدب.

وتابع المحافظ أن المحافظة بها آثار ولكن هذا الأمر غير معروف حتى بالنسبة لأبناء الدقهلية وهناك اهتمام فى البرامج التلفزيونية ببرامج الطهى ولكن لا توجد مساحة للأدب والشعر.

جاء ذلك خلال صالون النهار الذى يقدمه الشاعر إبراهيم رضوان بالمنصورة فى أول كل شهر بمكتبة مصر العامة بحضور محافظ الدقهلية المحاسب حسام الدين إمام، والشاعر إبراهيم رضوان والإعلامى والصحفى حازم نصر ولفيف من نخبة الشعراء والأدباء.

وأضاف المحافظ أننا نحتاج إلى "مدد شدى حيلك يا بلد" كما قال شاعر الأغنية ومؤلفها إبراهيم رضوان، وقال المحافظ: على الرغم من مرور السنوات إلا أننا حقا نحتاج إلى أن تشد البلد من حيلها وهذا دور المسئولين والمفكرين والعلماء والأدباء فنحن مستهدفون فكريا.

وقال المحافظ أن الاحتلال الآن ليس بالسلاح بل فكريا بتوجيه أفكاره الناس إلى أفكار تافهة وخاصة لهؤلاء الأشخاص الذين لا يوجد من يحتضنهم، فالغرب لديهم حقد تاريخى على مصر فنحن بلد الحضارة التى وصلت إلى 7000 سنة ولكن على الرغم من حقدهم إلا أن الله حامينا.

وتابع المحافظ قائلا: مصر جوها معتدل وأراضيها الزراعية خصبة والبترول لدينا وأؤكد لكم أن مصر بأقباطها ومسلميها أقوى البلاد فإذا أمنت مصر أمنت كل البلاد العربية.

واقترح المحافظ تنظيم يوم نطلق عليه الصالون الأدبى الوطنى ونجمع به كل المفكرين ليكون لدينا خطة للنهوض بالفكر والأدب فى مصر كلها فمحافظة الدقهلية (ولاده).

وأشار المحافظ أنه عندما نستطلع القيادات نجد أن معظمهم من الدقهلية فيجب أن نوجد دور للثقافة والأدب والشعر ونسخر كل الإمكانيات لخدمة هذا الصالون فمن ضمن هواياتى القراءة والأدب والشعر فعندما يكون الأدب بعيد عن صافيناز سترقى البلاد، أما ما يحدث فهذا مخطط ليكون فكر أبنائنا سطحيا.

وشرح المحافظ وجهة نظره قائلا: كما نريد أن يكون هذا الصالون الأدبى فى كل حى وكل مركز يحضره كل الفئات وخاصة الشباب والأطفال فالتعليم فى الصغر كالنقش على الحجر.

وقال المحافظ لابد أن ينضم الصالون الأدبى للتربية والتعليم لنشر الثقافة والفكر والأدب فتكون هناك قوافل ثقافيه أسوة بالقوافل الطبية فنحن نريد تغيير فكر الناس.

وشرح المحافظ قائلا: عندما تكون هناك إدارة ومتابعه ينجح العمل وهذا ما نريد القيام به فى كل المجالات نحن أبناء الفراعنة ومن الممكن أن نعمل المستحيل لكن يجب أن نتقى الله فى عملنا.

فيما قال الإعلامى حازم نصر إن هناك محافظين سابقون مثل اللواء سعد الشربينى وفخر الدين خالد قد أثريا الدقهلية بمكتبات وتنمية الثقافة لأبنائها ونتمنى أن تعود الدقهلية عاصمة مصر الثقافية.

وفى نهاية اللقاء كرم محافظ الدقهلية الشاعر إبراهيم رضوان والإعلامى حازم نصر ونخبة من الأدباء والمثقفين والإعلاميين.



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الصحفى والإعلامى حازم نصر



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المحافظ والشاعر إبراهيم رضوان وحازم نصر على المنصة



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صورة من التكريم