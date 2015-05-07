محامى توفيق عكاشة:سنتقدم بطعن على حكم حبس موكلى فى قضية السب والقذف

قال خالد حسين، محامى الإعلامى توفيق عكاشة، إنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكله بتعديل عقوبة حبسه 6 أشهر إلى تغريمه 15 ألف جنيه من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، على خلفية اتهامه بسب وقذف طليقته ''رضا السيد إبراهيم''، وشهرتها "رضا الكرداوى"، المذيعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف "حسين" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الطعن سيقدم فور صدور واستلام الحيثيات، مؤكداَ أنه سيتضمن طلبا عاجلا بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله لحين الفصل فى الطعن.

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قررت، أمس، قبول الاستئناف المقدم من الإعلامى توفيق عكاشة على حبسه 6 أشهر، وخففت الحكم بتغريمه 15 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف طليقته.

تعود تفاصيل القضية، عندما أقامت رضا الكرداوى، طليقة الإعلامى توفيق عكاشة، دعوى سب وقذف ضده، لاتهامه بالتشهير بها فى وسائل الإعلام، وتبين أنه قال على الهواء عبارات تسىء لسمعة الآخرين وتخدش الأعراض علانية، ومن تلك العبارات "من السهل أنك تصحى من النوم تلاقى عندك ارتفاع فى درجة الحرارة لكن مش ممكن تصحى تلاقى عندك ولد".

وأضافت الشاكية أن المشكو فى حقه قام بتكذيبها على الهواء من خلال برنامج "مصر اليوم" الذى يذاع على قناة الفراعين، ورفض دفع مصاريف علاج ابنه وأنكر نسب الطفل المعاق وقام بالسخرية منه على الهواء.