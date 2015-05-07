اليوم.. محاكمة محاسب متهم باحتجاز شقيقته داخل شقتهما 3 شهور

تنظر محكمة جنح مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة محاسب متهم باحتجاز شقيقته فى المسكن لمدة 3 شهور، بدون وجه حق .

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ألقت "م. م،" 33 سنة، ربة منزل، نفسها من غرفتها، من الدور الثالث بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى المنيرة، ثم تم نقلها إلى القصر العينى، والتى مازالت تتلقى العلاج حتى الآن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

واتهمت المجنى عليها فى محضر الشرطة، شقيقها الذى يدعى "م.م" ،38 سنة، محاسبا، بأنه تسبب فى تفكيرها بأن تتخلص من حياتها نهائيا عقب احتجازه لها 3 شهور متتالية داخل الشقة، دون مبرر .

وبسؤال عبد الحميد الفقى وكيل نيابة مصر القديمة، لشقيق المجنى عليها بشان اتهامها له، أكد بأنه لم يقم باحتجازها، ولكنه حريص كل الحرص على مسألة دخولها وخروجها، مشيرا خلال التحقيق معه بأن المصابة تتصف بسوء سلوكها .

فأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باحتجاز شقيقته بدون حق، مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد .