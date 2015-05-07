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التأمين الصحى: علاج الفلاحين على نفقة الهيئة مرهون بصدور لائحة القانون

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التأمين الصحى: علاج الفلاحين على نفقة الهيئة مرهون بصدور لائحة القانون التأمين الصحى: علاج الفلاحين على نفقة الهيئة مرهون بصدور لائحة القانون
أكد الدكتور محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى أن القانون رقم 127 لسنة 2014، الخاص بالتأمين الصحى على الفلاحين بانتظار صدور لائحته التنفيذية للبدء فى التطبيق، مشيراً إلى أن مستشفيات هيئة التأمين الصحى مستعدة لتقديم كل الخدمات الصحية للفلاحين.

وكشف الدكتور محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرار إضافة 2.5 مليار جنيه لميزانية هيئة التأمين الصحى مازال يحتاج قرارا من رئيس مجلس الوزراء باستقطاع مبلغ 50 قرشا من كل علبة سجائر كضريبة لصالح التأمين الصحى وزيادة اشتراكات الأطفال دون سن المدارس.

وكان الدكتور محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى، قال إن 16 مركزا تابعا للهيئة تقوم بصرف السوفالدى للمصريين على مستوى الجمهورية، وأضاف أنه سيتم علاج مرضى فيرس سى بعقار "أوليسيو" بديلا عن الإنترفيرون أول مايو المقبل.

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