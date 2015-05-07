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النائب الهولندى المُعادى للإسلام يعتزم عرض رسوم مسيئة للنبى محمد بالبرلمان

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النائب الهولندى المُعادى للإسلام يعتزم عرض رسوم مسيئة للنبى محمد بالبرلمان النائب الهولندى المُعادى للإسلام يعتزم عرض رسوم مسيئة للنبى محمد بالبرلمان
أعلن النائب الهولندى المُعادى للإسلام غيرت فيلدرز، أنه سيحاول أن يعرض فى البرلمان رسوما كاريكاتورية عن النبى محمد عرضت فى مركز للمؤتمرات بالولايات المتحدة، استهدفه هجوم مسلح.

وكان فيلدرز، شارك شخصيا فى المعرض الذى نظمته فى غارلاند، الضاحية الشمالية الشرقية لمدينة دالاس (تكساس، جنوب وسط الولايات المتحدة) جميعة مناهضة للإسلام، وقد غادر المكان قبل وقت قصير جدا من وقوع الهجوم.

وقال فيلدرز، فى مقابلة مع وكالة فرانس برس: "سأطلب من البرلمان أن يعرض نفس الرسوم الكاريكاتيرية التى عرضت فى غارلاند".

ووقع الهجوم ونفذه رجلان مدججان بالسلاح أحدهما كان موضع تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى أى) الذى كان يشتبه فى نيته تنفيذ عمل جهادى. وأصيب فى الهجوم شرطى قبل أن يتمكن زميل له من أن يرديهما قتيلين.

والثلاثاء أظهر البيت الأبيض تريثا حيال احتمال وجود صلة بين منفذى الهجوم وتنظيم الدولة الإسلامية الذى تبنى الهجوم.

وبرر فيلدرز رغبته بعرض الرسوم فى البرلمان بقوله "أريد أن أقول إنه إذا استخدم العنف لإلغاء حرية التعبير فإن هذا لن يؤدى إلا إلى أن نستخدمها أكثر"، مضيفا "علينا أن نظهر أننا لن نرضخ للترهيب".

وفيلدرز زعيم حزب "من أجل الحرية" الذى يشغل فى مجلس النواب 12 مقعدا من أصل 150 يرفض تصنيفه فى خانة اليمين المتطرف.

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