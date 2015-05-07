بالصور.. طلاب بزراعة عين شمس يبتكرون وحدة لإنتاج الإيثانول من قش الأرز

ابتكر 7 طلاب بكلية الزراعة بجامعة عين شمس خلال مشروع تخرجهم نموذجا لوحدة متكاملة تسمى "I straw"، وهو جهاز يستخدم فى إنتاج الإيثانول حيويا، من خلال المخلفات الزراعية وبالأخص قش الأرز.

وقال الطالب مصطفى محمود عبد الرازق، أحد أعضاء فريق عمل المشروع، لليوم السابع، إن تكلفة تطبيق المشروع تتراوح ما بين 6 لـ10 ملايين جنيه للوحدة الواحدة، لافتا إلى أنها تقام فى حيز صناعى قدره 1000 متر، ومكوناتها بسيطة وصديقة للبيئة، حيث تحتاج إلى وحدة ضخ ميكانيكى ومواد كيميائية، يتم إجراء معالجة بيولوجية لها تحول قش الأرز إلى الإيثانول وهو بديل قليل التكلفة وصديق للبيئة.

وقدم المشروع 7 طلاب بكلية الزراعة بجامعة عين شمس وهم مصطفى نافع مؤمن، ومحمود يوسف، وعبد الرحمن مصطفى محمد، ومحمد سلامة السباعى، وأحمد محمد فرج، وحسام مصطفى على، ومصطفى محمود عبد الرازق.

وكان الطلاب قد عرضوا فكرة المشروع خلال مشاركتهم بالمعرض الأول للابتكار بجامعة عين شمس، والذى افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضى.



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الطالب مصطفى محمود عبد الرازق أحد أعضاء فريق عمل المشروع



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أحد أعضاء فريق عمل المشروع



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جهاز يستخدم فى إنتاج الإيثانول حيويا



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7 طلاب بكلية الزراعة بجامعة عين شمس خلال مشروع تخرجهم يبتكرون نموذجا لوحدة متكاملة تسمى "I _ straw

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