طبيب يؤكد إمكانية استئصال سرطان المرىء بالمنظار الجراحى

أكد الدكتور أحمد ستيت، أستاذ جراحة الأورام ومدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، أنه لابد من الجمع بين كافة التخصصات التى تتعامل مع مريض السرطان لعلاج المريض فى منظومة متكاملة من خلال عمل مؤسسى يكون مسئولاً عن مريض السرطان مسئولية كاملة، موضحًا أن النظرة الحالية لطب علاج الأورام هو علاج المرضى من خلال فريق طبى متكامل وليس من خلال طبيب واحد.

وأضاف أن مريض السرطان يذهب إلى طبيب علاج الأورام لعلاجه ولكن وجد حاليًا أنه لم يعد الأسلوب الأمثل أن نتعامل مع مرضى السرطان من خلال طبيب واحد مهما كانت براعة هذا الطبيب، فيجب علاج هذا المريض من خلال فريق طبى متكامل حيث يحتاج المريض إلى الدعم النفسى ويحتاج إلى الدخول فى منظومة التغذية فمريض السرطان يعانى من بعض المشاكل المتعلقة بتناوله الطعام فهناك مضاعفات ناتجة عن العلاج الكيميائى والإشعاعى تؤثر على عملية تناول الطعام وتتسبب فى قىء مستمر والتهابات فى الأغشية المخاطية لذلك فهذا المريض يحتاج إلى طبيب متخصص فى التغذية.

وقال إن التقنيات الحديثة فى جراحات سرطان المستقيم يمكن من خلالها استئصال جزئى للورم بحيث يمكن أخذ جلسات علاج إشعاعى وكيميائى وتتم من خلال المناظير المتخصصة ليتم استئصال الورم بالمنظار دون الحاجة لاستئصال المستقيم وعمل تحويل لفتحة البراز وتم مناقشة الجراحات الحديثة التجميلية للحفاظ على الثدى دون الاستئصال الكامل للثدى ويتم بطريقة تجميلية دون أن يترك أى أثر للعملية ولا يؤثر على شكل الثدى.

يمكن استئصال سرطان المرىء بالمنظار الجراحى

صعوبة البلع أحد أعراض سرطان المرىء

>وأكد أنه يمكن استئصال سرطان المرىء بالمنظار الجراحى دون الحاجة إلى إجراء الشق الصدرى أو شق البطن ونتائجه أفضل بكثير وبمضاعفات أقل ونسبة الشفاء أعلى، موضحًا أن سرطان المرىء نسب الإصابة به ليست مرتفعة ولكن عملياته صعبة ومعقدة ونسبة نجاحها بالمنظار أعلى من الجراحات التقليدية والمريض يأخذ علاجًا إشعاعيًا وكيميائيًا ويمكن أن تصل نسبة الشفاء إلى 50%.>وقال إن الأعراض تبدأ بصعوبة بالبلع والورم يسبب ضيق فى المرىء مما يؤدى فى النهاية إلى انسداد فى المرىء وعدم القدرة على البلع. مشيرا إلى أنه ليس هناك أسباب واضحة وإنما أهم الأسباب ارتجاع حامض المعدة على المرىء وأيضا شرب الكحوليات والتدخين من أهم الأسباب.

وينصح المرضى الذين يواجهون صعوبة البلع بعمل منظار على المرىء حيث يتم تشخيصه من خلال المنظار، ويتم العلاج الجراحى أو الكيميائى أو الإشعاعى ويتحدد البدء فى العلاج باستخدام أى طريقة منهم حسب الحالة.