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مصرع طفلة رضيعة اصطدمت بها سيارة بالمراغة سوهاج

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مصرع طفلة رضيعة اصطدمت بها سيارة بالمراغة سوهاج مصرع طفلة رضيعة اصطدمت بها سيارة بالمراغة سوهاج
استقبل مستشفى المراغة المركزى بسوهاج طفلة تبلغ من العمر عامين جثة هامدة، إثر اصطدام سيارة نقل بها بناحية قرية الغريزات دائرة المركز.

كان اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوفاة طفلة عقب اصطدام سيارة نقل بها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب مصطفى المشنب معاون المركز بوصول الطفلة يارا جمال أحمد البالغة من العمر سنتين وتقيم بناحية الغريزات، دائرة المركز، إلى مستشفى المراغة المركزى جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.

وبسؤال "محمود.ع.م.ا" 32 عاما عامل بالأوقاف ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيادته السيارة رقم 17791 نقل سوهاج بذات الناحية فوجئ بالطفلة المذكورة، وحال تفاديه لها اصطدمت بالعجلة الخلفية للسيارة ما أدى إلى وفاتها.

كما تم سؤال خال الطفلة المتوفاة "غريب.م.ت" 38 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، ولم يتهم أو يشتبه جنائياً فى الوفاة.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نتيجة نزيف داخلى بالمخ ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6761 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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مصر 365