ضبط عاطل لقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر بالمقابر فى سمنود

تمكن ضباط مباحث مركز سمنود من ضبط عاطل مسجل خطر فرض سيطرة، مقيم بمدينة سمنود، بعد قيامه بتمهيد قطعة أرض داخل المقابر، وقام بزراعتها بالبانجو، واستغلال الكشك الخاص به لترويج المخدرات.

وكانت معلومات قد وردت للعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بقيام "عبد المنعم.م.ع.ا"، 48 سنة مسجل خطر فرض سيطرة، بتمهيد قطعة أرض داخل مقابر سمنود وزراعتها بالبانجو، وتم إخطار النيابة العامة وانتقل وكيل نيابة سمنود مع القوات لمكان الواقعة، ضمت الحملة العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم رئيس مباحث سمنود، وتم ضبط 100 شجرة بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات وضبط المتهم، وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية.