القبض على صاحب بقالة بحوزته 168 ألف صاروخ ألعاب نارية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة مباحث أبو قرقاص، من القبض على صاحب محل بقالة وبحوزته 168 ألف صاروخ ألعاب نارية.

وتلقى اللواء محمد الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بورود معلومات عن تهريب كميات هائلة من الصواريخ والألعاب النارية لداخل متجر لبيع لعب الأطفال بمركز أبو قرقاص.

وعقب تأكيد التحريات واستئذان النيابة العامة تم ضبط 168 ألف صاروخ وألعاب نارية داخل متجر للعب الأطفال مع شخص يدعى عماد.و 60 سنة، مقيم بندر الفكرية، وقد تم التحفظ على المضبوطات وألقى القبض على المتهم، وقد أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.