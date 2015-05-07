مصرع وإصابة 3 بسبب الخصومات الثأرية خلال ساعات فى دار السلام بسوهاج

شهد مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج على مدار الساعات القليلة الماضية، تجدد خصومتين ثأريتين، الأولى بين عائلتى فدان ولبيب شرقاوى بقرية الكشح، وخلفت وراءها جثة ومصابة، والخصومة الثانية بناحية قرية الزرارزة بين عائلتى مرسى وعثمان خلفت وارءها جثة واحدة.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد شاهين حكمدار المدرية نائب مدير أمن سوهاج، بلاغين من مركز شرطة دار السلام، عن تجدد خصومتين ثأريتين ووجود مصابة ومتوفيين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميدان أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، ومحمد توفيق رئيس مباحث المديرية، والتى قادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، والنقيبان هيثم الحجيرى ومحمد جودة معاونى مباحث المركر بوصول "يسرى.ر.ش"، 33 عامًا، سائق إلى مستشفى المركزى بدار السلام "جثة هامدة"، إثر إصابته بطلق نارى و"نجاة.ش.إ.ب"، 55 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية والدة الأول مصابة بطلق نارى بالوجه من الناحية اليمنى، ويقيمان عزبة سعد التابعة لقرية الكشح دائرة المركز ينتميان "لبيت فدان"، وبسؤال شقيق المتوفـى، 39 عامًا، سائق ويقيم بذات الناحية أتهم "دانيال و ف"، و"وائل م س ش" و"ألفى ز س ش"، ويقيمون بذات الناحية ينتمون لعائلة "بيت شرقاوى" بارتكاب الواقعة لارتباط العائلتين بالحادث الثأرى، المحرر عنه المحضر رقم 2682 إدارى المركز لسنة 2014 والناجم عن مقتل "صابر ص ش"، ينتمى "لبيت فدان" موضوع أخطار المديرية بتاريخ 25/7/2014 "، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1717 إدارى المركز لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

واستكمالاً لرائحة الموت التى تفوح من المركز، استقبل مستشفى دار السلام المركزى أيضًا "كليب ع ح ع"، 47 عامًا، عامل ويقيم بناحية الزرازرة دائرة المركز ينتمى لعائلة "عثمان" جثة هامدة، أثر إصابته بطلق نارى وبسؤال نجل المتوفى 23 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، واتهم "عبد الرحيم ر م م" و"رزق م م م" و"سمير م م" و"نصر الدين ع م م" وشهرته "الزعيم" ويقيمون بذات الناحية ينتمون لعائلة "مرسى"، بارتكاب الواقعة لارتباط العائلتين بالخصومة الثأرية رقم 2 لسنة 2014، والتى ترجع لعدة حوادث ثأرية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1718 إدارى المركز لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة.