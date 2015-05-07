فلاح يقتل نفسه ببندقية خرطوش بالخطأ فى الغربية

شهدت قرية بشبيش مركز المحلة مصرع فلاح متأثرا بإصابته بطلق نارى، أصابه أثناء قيامه باللهو ببندقية خرطوش تركى بدون ترخيص كانت بحوزته أثناء تواجده بمنزل ابن عمه.

وتلقى العميد على صديق مأمور مركز المحلة إخطارا بوفاة فلاح متأثرا بإصابته بطلق نارى، وانتقل العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والنقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة لمكان الواقعة، وتبين مصرع محمد عبد الفتاح محمود مصطفى 55سنة فلاح متأثرا بإصابته بطلق نارى خرطوش أثناء لهوه ببندقية خرطوش ملكه بدون ترخيص، حيث خرجت منها طلقة أودت بحياته فى الحال أثناء تواجده بمنزل ابن عمه ماجد مصطفى فوزى 33 سنة محاسب لسداد قيمة إيجار الأرض المستأجرة له.

وتم التحفظ على السلاح، وأكد شهود الواقعة ما جاء فى تحريات المباحث، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.